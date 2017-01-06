Видео с тысячами «киндер-сюрпризов» на берегу Германии потрясло Сеть

Москва, 6 января. В Сеть попало видео с разбросанными на берегу моря «киндер-сюрпризами». Шторм «Аксель», который прошел в Северном море, преподнес жителям немецкого Лангеог подарок. Во время непогоды с грузового корабля сорвались контейнеры с «киндер-сюрпризами». Десятки тысяч шоколадных яиц разбросало по берегу.

Жители острова не растерялись и вышли на уборку побережья от «киндеров». Как рассказали очевидцы, кроме «яиц» к берегу также прибило кирпичики из конструктора Lego и некоторые другие предметы, в частности, сетевые кабели и пластиковые мешки.

Местные власти рассказали, что волонтеры убирали игрушки весь четверг. Им также предстоит очистить береговую линию длиной в полкилометра.

Отмечается, что потерянный из-за шторма груз предназначался для продажи в России. Внутри шоколадных яиц находятся инструкции на русском языке.

Как ранее писала Газета.Ru, умер создатель «киндер-сюрприза».

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