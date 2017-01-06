Сирию защищает единая сеть ПВО — Минобороны РФ

6 Января 2017 12:29 39

Москва, 6 января. В Сирии создана единая сеть ПВО, состоящая из комплексов С-300 и С-400, которая обеспечивает защиту страны как на суше, так и на море. Об этом в пятницу заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов во время встречи с журналистами.

По его словам, российская авианесущая группа полностью выполнила поставленные перед ней задачи и готова к дальнейшим действиям. Картаполов подчеркнул, что российские военные смогли наладить тесное взаимодействие между разными видами и родами войск.

Как сообщает Газета.Ru, начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов объявил о сокращении российской военной группировки в Сирии. Первыми сирийские берега покинуть авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли.

Выберите главное событие 2016 года!