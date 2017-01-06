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Задержана послушница, жестоко убившая настоятельницу монастыря в Белоруссии
Происшествия

Задержана послушница, жестоко убившая настоятельницу монастыря в Белоруссии

Сегодня 12:33
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Задержана послушница, жестоко убившая настоятельницу монастыря в Белоруссии

Минск, 6 января. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали подозреваемую в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Минской области Татьяна Белоног.

Она пояснила, что задержанная является послушницей монастыря, в котором произошло убийство настоятельницы. Также Белоног добавила, что в ближайшее время в отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

«С участниками трагического события работают следователи, руководством областного управления ход выяснения обстоятельств по данному факту взят на контроль», — сообщила Белоног в комментарии ТАСС.

Ранее в Синодальном информационном отделе Белорусской православной церкви сообщили, что матушка Василисса могла быть убита в результате нападения одной из болящих послушниц.

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Кирилл Иванов
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