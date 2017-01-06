Полиция проверяет видео со стрельбой из автомата в центре Москвы

Москва, 6 января. Полиция в Москве инициировала проверку после появления в Сети видеоролика со стрельбой в центре города.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, полиция проверяет видео, на кадрах которого видно, как мужчина достает из багажника автомат и стреляет несколько раз в воздух.

Действие происходит на одной из парковок в центре города. Видео со стрельбой ранее появилось в социальных сетях. Известно, что пострадавших в результате стрельбы нет.

Как ранее писала Газета.Ru, полиция ищет стрелка, палившего из автомата в центре Москвы.