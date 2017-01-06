Генштаб Сирии: ВКС РФ оказали решающую роль в победах над боевиками

Москва, 6 января. Поддержка, которую оказали войскам Сирии российские Воздушно-космические силы, сыграла решающую роль в борьбе с боевиками. Такое заявление в пятницу сделал начальник Генштаба Вооруженных сил Сирии Али Айюб.

«Та поддержка, которую оказывали ВКС России, сыграла основную роль в этих победах, проложивших путь к соглашению о прекращении боевых действий и создавших соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии», — отметил он во время видеосвязи с начальником Генштаба ВС РФ.

По его словам, сирийцы надеются на дальнейшее сотрудничество с России в борьбе с терроризмом. Как сообщает Газета.Ru, начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов объявил о сокращении российской военной группировки в Сирии. Первыми сирийские берега покинуть авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли.

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