Глава улемов Ирака: Религиозные деятели боятся говорить о преступлениях, совершаемых ИГИЛ



Багдад, 6 января. Ряд религиозных деятелей Ирака боятся и серьезно опасаются говорить на публике о преступлениях, которые совершают боевики террористической организации ИГ. Кроме того, они боятся призывать правительство страны к принятию мер против действий террористов. Об этом глава улемов Ирака Халид Аль-Маля рассказал новостному порталу AlGhadPress.

Однако он также подчеркнул, что одной из задач видных религиозных деятелей должно являться полное информирование и освещение населения страны о деятельности террористов с тем, чтобы противостоять им. В то же время правительство страны должно принимать самые решительные меры в борьбе с терроризмом.

При этом новостной канал NBN выпустил репортаж о ситуации в сирийском городе Ракка. Местные жители говорят о том, что преступления террористической организации ИГ против мирных жителей становятся все более жестокими.

Они указывают на то, что боевики ИГ казнят мирных жителей, отправляют их в свои тюрьмы без суда и следствия, а также насилуют и мучают до смерти женщин и девушек. Расправам также подвергаются представители религиозных и этнических меньшинств.