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Морская авиация России уничтожила 1,2 тысячи объектов боевиков в Сирии
Политика

Морская авиация России уничтожила 1,2 тысячи объектов боевиков в Сирии

Сегодня 12:11
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Морская авиация России уничтожила 1,2 тысячи объектов боевиков в Сирии

Москва, 6 января. Летчики морской авиации за два месяца участия российской корабельной авианосной группы ВМФ РФ в Сирии выполнили 420 боевых вылетов. Об этом рассказал командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

По данным Картаполова, российские военные уничтожили 1252 объектов террористов.

Генерал-полковник добавил, что 117 вылетов были произведены ночью.

Картаполов напомнил, что с 8 ноября 2016 года авианосная группа Северного флота выполняет задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. В ее состав входят авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой противолодочный корабль «Североморск», а также корабли Черноморского флота.

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Алия Шарафутдинова
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