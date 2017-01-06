Морская авиация России уничтожила 1,2 тысячи объектов боевиков в Сирии

Москва, 6 января. Летчики морской авиации за два месяца участия российской корабельной авианосной группы ВМФ РФ в Сирии выполнили 420 боевых вылетов. Об этом рассказал командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

По данным Картаполова, российские военные уничтожили 1252 объектов террористов.

Генерал-полковник добавил, что 117 вылетов были произведены ночью.

Картаполов напомнил, что с 8 ноября 2016 года авианосная группа Северного флота выполняет задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. В ее состав входят авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой противолодочный корабль «Североморск», а также корабли Черноморского флота.