Убита настоятельница православного женского монастыря в Белоруссии

Минск, 6 января. В Борисовском районе Минской области убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря матушка Василисса. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ru».

Данный факт подтвердили в Синодальном информационном отделе Белорусской православной церкви (БПЦ). Как пояснил председатель информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин, к преступлению может быть причастна одна из послушниц монастыря.

«Я могу подтвердить факт, что матушка Василисса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц», — сообщил Лепин.

Также он добавил, что Василисса приехала в Белоруссию из Украины в 2001 году. В 2004 году она стала настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань.