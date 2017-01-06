Трамп распорядился немедленно уволить всех послов, назначенных Обамой

Вашингтон, 6 января. Избранный президент США Дональд Трамп распорядился уволить всех послов, назначенных его предшественником Бараком Обамой, до инаугурации, которая состоится 20 января.

Как стало известно американским СМИ, в указе, который поступил из команды Трампа, содержится формулировка «без исключений». Отметим, немедленное прекращение полномочий послов является прецедентом для США.

Новоизбранные президенты и раньше отзывали дипломатов из команды своих предшественников, однако им всегда давалась отсрочка — несколько недель или месяцев. Теперь же послы должны оставить свои должности немедленно, пишет Газета.Ru.