Два учас тника смертельного застолья в Красноярске рассказали подробности трагедии

Красноярск, 6 января. Двое гостей застолья в Красноярске, которое закончилось гибелью четырех человек, рассказали о том, почему они не отравились алкоголем.

Их слова приводит телеканал ТВК со ссылкой на следственные органы. Как рассказали участники застолья, они пили только водку, в отличие от хозяина комнаты общежития, где они собрались, и трех других женщин.

Четверо погибших пили коктейль «Тайм аут».

Напомним, как писала Газета.Ru, накануне в одном из общежитий Красноярска были найдены тела четырех человек: 32-летнего хозяина комнаты, двух его сестер 22 и 23 лет и 38-летней женщины. По предварительным данным, все они отравились коктейлем.

Возбуждено уголовное дело.