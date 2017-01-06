Сирия, 6 января. В результате авиаудара ВВС Ирака в Киркуке был ликвидирован чиновник так называемого «департамента здравоохранения» ИГ*. Самолеты скинули 26 ящиков гуманитарной помощи для населения оккупированного города Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сотрудники детского фонда ООН (UNICEF) оборудовали 120 скважин и колодцев с питьевой водой для жителей Дамаска. Ранее сообщалось, что исламисты захватили основные пути снабжения населения провинции питьевой водой.

Более 200 сдавшихся боевиков в западной части провинции Дамаск получили легальный статус в Дамаске. Исламисты из так называемой «умеренной оппозиции» перешли на сторону сирийских войск и будут бороться против радикалов.

Провинция Латакия

Солдаты российской армии передали от детей России рюкзаки в подарок сирийским детям. Также правительство Латакии отправило в качестве гуманитарной помощи 55 тонн апельсинов жителям провинции Даръа.

Провинция Алеппо

Российские саперы в данный момент разминируют квартал Бустан аль-Каср, расположенный в городе Алеппо, при помощи робота Уран-6. Ранее сообщалось, что саперы РФ очистили от мин и взрывных устройств большую часть провинции.

Участники операции «Щит Евфрата» готовятся ко взятию города Аль-Баб. На данном этапе проходит масштабная подготовка к штурму территории, оккупированной террористами ИГ*.

Провинция Хомс

Возле авиабазы Т-4, расположенной в провинции Хомс, идут столкновения между боевиками ИГ и Сирийской арабской армией (САА). ВВС Сирии оказывают поддержку с воздуха, нанося авиаудары по позициям исламистов, укрывшихся в западном направлении от города Пальмира.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты скинули 26 ящиков гуманитарной помощи, которая предназначена для населения оккупированной территории города Дейр эз-Зор. Так, нуждающиеся жители получат необходимые продукты питания, воду и медикаменты.

Боевики ИГ атаковали позиции САА в районе базы 137, направив в район провинции два автомобиля с террористами-смертниками. В результате атаки погибли 20 сирийских солдат, количество пострадавших пока уточняется.

Кроме того, исламисты развернули масштабное наступление на позиции правительственных войск в районе военной авиабазы города Дейр эз-Зор. На данный момент бои продолжаются.

Террористы «Исламского государства» открыли огонь из артиллериии и минометов по окраинам города Багилийа, где расположены опорные пункты сирийской армии. В результате обстрела погибли около десятка бойцов САА.

Провинция Ракка

Боевики ИГ отправили большое количество исламистов в качестве подкрепления в иракский город Мосул. Военные источники сообщают, что экстремисты также направили во второй по величине город Ирака несколько единиц военной техники и автомобили с боеприпасами.

Ирак

Бомбардировщики правительственных войск нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, расположенным в окрестностях города Киркук. В результате воздушной атаки были уничтожены несколько исламистов, также был ликвидирован чиновник так называемого «департамента здравоохранения» «Исламского государства».