«Адмирал Кузнецов» возвращается из Сирии - Генштаб РФ

Москва, 6 января. Министерство обороны РФ объявило о сокращении группировки Вооруженных сил в Сирии. Об этом заявил в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов.

По словам генерала армии, корабли авианосной группы ВМФ России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» покинут зону конфликта первыми.

Как заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов, что задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены.

Напомним, сокращение российской группировки в Сирии производится в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Режим прекращения боевых действий действует на всей территории Сирии с 00.00 мск 30 декабря прошлого года. Он не касается запрещенных в РФ международных террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».