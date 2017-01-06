ДНР: ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке

Донецк, 6 января. Жилой дом в Донецке пострадал в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом в пятницу заявил глава Петровского района Донецка Максим Жуковский.

По его словам, осколки снарядов выбили окна и повредили линии электропередачи. По счастливому стечению обстоятельств, инцидент обошелся без погибших и пострадавших.

Еще один дом пострадал от обстрелов в поселке Зайцево под Горловкой. В настоящее время идет разбор завалов, сообщает Донецкое агентство новостей.

Как сообщает Газета.Ru, ранее замглавы администрации президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев отверг предложения, выдвинутые украинским миллиардером Виктором Пинчуком, который призвал Киев согласиться на компромисс по Донбассу. По словам, Елисеева, «Украина не будет торговать территориями».

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