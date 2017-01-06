Влюбленные, ограбившие «Розовый кролик» в Петербурге, засветились на видео

Санкт-Петербург, 6 января. Двое молодых людей ограбили магазин «Розовый кролик» в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь.

Видео дерзкого ограбления запечатлели видеокамеры, установленные в торговой точке. По данным правоохранительных органов города, пара принесла с собой алкогольные напитки и с интересом принялась изучать ассортимент. Злоумышленники примерили несколько нарядов из секции нижнего белья.

Не найдя ничего подходящего, налетчики украли из магазина массажеры для тела и выручку из кассы. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей. Полиция Петербурга пока не смогла задержать неизвестных.