Ученые разработали шоколадные таблетки, спасающие от инфаркта и инсульта

Вашингтон, 6 января. Популярный тезис о том, что лечение всегда сопряжено с горькими и противными лекарствами вскоре может уйти в прошлое.

Американские ученые предложили фармакологам делать таблетки из шоколада, поскольку это лакомство не только улучшает настроение, но и хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. Весь секрет кроется в особых веществах, которые содержатся в шоколаде — флавоноидах и поливитаминах.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 18 тыс. человек. У тех из них, кто ел шоколад, нормализовалась работа сердечной мышцы и артериальное давление.

Впрочем, ученые предупреждают сладкоежек, что употребление шоколада в чрезмерном количестве может нанести вред здоровью. Как сообщает Газета.Ru, шоколад остается самым любимым лакомством россиян. Жители России продолжают покупать его, несмотря на постоянный рост цен.