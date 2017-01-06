ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 90 мин по прифронтовым районам Донецка

Донецк, 6 января. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины обстреляли семь прифронтовых районов ДНР. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до полуночи украинская сторона выпустила 92 мины. Под ударами ВСУ оказался поселок Трудовской на окраине Донецка, а также поселок Зайцево под Горловкой», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ наносили удары селу Веселое, которое расположено в районе Ясиноватой, а также селу Ленинское на юге ДНР. Однако самые интенсивные обстрелы были зафиксированы на западной окраине Донецка, где украинские силовики выпустили 40 мин по поселку Александровка.