Сирия сегодня: бой под Дамаском, вброс о химоружии, «Нусру» бьют под Алеппо, США теряют «Инджирлик»

Сирия сегодня, 6 января. Бои под Дамаском, новые вбросы о химоружии, «Ан-Нусра» готовит контратаки в Алеппо, США теряют авиабазу «Инджирлик».

Террористы нарушают перемирие

Сирийские правительственные силы, подчиняющиеся президенту Башару Асаду, нанесли удар в провинции Дамаск по позициям террористов, отказывающихся соблюдать перемирие.

По информации сирийских источников, ракетный удар был нанесен по позициям террористов запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»). Напомним, перемирие в Сирии, начавшееся 30 декабря, гарантами которого выступают Россия и Турция, не распространяется на «Ан-Нусру», а также на запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).

Удар по террористам «Ан-Нусры» в провинции Дамаск был нанесен рядом с населенным пунктом Дейр-Макрин, сообщают источники. Также сообщается, что в результате атаки САА террористы понесли потери.

Атака была вызвана в частности тем, что в руках «Ан-Нусры» находится водный резервуар Айн-эль-Фиджи, в результате чего террористам удалось оставить без воды большую часть Дамаска, что, помимо серьезных трудностей для мирных жителей, несет угрозу заражения кишечными инфекциями, в том числе дизентерией, брюшным тифом и даже холерой.

Вбросы о химоружии

В то же время турецкие СМИ вновь обвинили Башара Асада в использовании под Дамаском химического оружия. Несмотря на то, что о применении сирийскими правительственными силами химоружия в ходе пятилетней гражданской войны неоднократно заявлялось, эти данные ни разу не были доказаны, о чем постоянно говорили и официальный Дамаск, и Москва.

На этот раз вброс о применении сирийской армией химоружия опубликовало турецкое агентство Anadolu со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что химическое оружие якобы было применено утром 5 января в долине Вади-Барада под Дамаском, куда подконтрольные Асаду силы, по версии источников, сбросили бочковые бомбы с хлорным газом, что привело к гибели восьми мирных жителей.

САА готовится отбить наступление «Ан-Нусры» под Алеппо

Сирийская республиканская гвардия, которая несет боевое дежурство в районе «1070» на юго-западе Алеппо, ожидает новой попытки прорыва боевиков «Джебхат-ан-Нусры», которая поменяла название, но не террористическую сущность.

Как сообщает с места события корреспондент Федерального агентства новостей, из бесед с сирийскими военными, которые держат оборону в этом районе, стало известно о непрекращающихся попытках боевиков проникнуть в квартал «1070», чтобы там закрепиться и попытаться вернуть под свой контроль хотя бы часть территории Алеппо.

Район «1070», названный по количеству квартир в новых домах, был возведен до начала гражданской войны в Сирии. Этот район в силу своей архитектуры оказался настоящим логовом террористов, откуда их выкуривали более трех лет.

Подвалы и подземные парковки, соединенные прорытыми боевиками тоннелями, стали настоящим подземным укрепрайоном, откуда боевиков не могли выбить ни артиллерией, ни ударами авиации.

После того, как правительственные войска в ходе декабрьских боев зачистили Алеппо, остатки боевиков отступили по этим тоннелям, однако террористы не оставили намерений вернуть оставленные позиции и продолжить войну.

Десять дней назад «нусровцы» уже попытались провести разведку боем, но их атака была отбита республиканской гвардией и курсантами сирийских военных училищ. В настоящее время ширина нейтральной полосы между противниками составляет от 600 до 1100 метров, и ситуация в этом районе крайне неспокойная.

США припугнули «Инджирликом»

Вашингтон не хочет потерять расположенную в Турции свою военную авиабазу «Инджирлик», с которой взлетают самолеты возглавляемой США антитеррористической коалиции.

В ответ на заявления официальной Анкары, что Турция может пересмотреть условия использования Соединенными Штатами этой авиабазы, пресс-секретарь Пентагона Питер Кук выразил надежду, что американо-турецкое сотрудничество в военной области будет продолжено, поскольку это необходимо для совместной борьбы с «Исламским государством».

Конкретно о базе «Инджирлик» высказался официальный представитель Белого дома Джош Эрнест. «Думаю, угроза ограничить наш доступ к базе «Инджирлик» потенциально может подорвать поддержку, которую мы могли бы оказать Анкаре в борьбе с ИГИЛ», — отметил Эрнст.

Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара изучает вопрос о необходимости присутствия сил коалиции на авиабазе «Инджирлик», поскольку крайне Турция разочарована отсутствием помощи со стороны американских ВВС в ходе операции турецкой армии «Щит Евфрата» на севере Сирии.