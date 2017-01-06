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Белый дом готовится спасаться от смертельных астероидов
Технологии

Белый дом готовится спасаться от смертельных астероидов

Сегодня 11:26
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Белый дом готовится спасаться от смертельных астероидов

Вашингтон, 6 января. Белый дом принимает меры по предотвращению угрозы, которую несут Земле астероиды. Об этом сообщается в разработанном представителями администрации проекте  «Национальная околоземная стратегия подготовленности объекта».

Документ был подготовлен и принят еще в декабре прошлого года. Предполагается, что власти США должны улучшить подготовку страны к воздействию околоземных объектов.

Напомним,  ученые уже прогнозировали, что в будущем Земля может столкнуться или с огромным астероидом, или с планетой, размеры которой больше размеров Земли.

Ранее сообщалось, что огромный астероид под названием Таутатис приближается к нашей планете. Это космическое тело исследователи классифицировали как потенциально опасное для Земли. Однако, по мнению ученых, астероид пролетит мимо на относительно недалеком расстоянии от планеты и на нее не повлияет, тем более, не упадет. 

 

 

 

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Алексей Громов
#сша #космос #астероид
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