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Берег острова в Германии завалило тысячами яиц с игрушками
Весь мир

Берег острова в Германии завалило тысячами яиц с игрушками

Сегодня 11:16
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Тысячи яиц с игрушками вынесло на берег немецкого острова Лангеог

Москва, 6 января. Жители немецкого острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ru».

Причиной появления пластиковых яиц, стало грузовое судно, которое следовало из Китая в немецкий порт Бремерхафен. Корабль оказался в зоне действия урагана, в котором были утеряны пять контейнеров с игрушками внутри. Позднее груз выбросило на берег и разбросало по пляжу.

В настоящее время местные дети и волонтеры заняты сбором пластиковых яиц с игрушками. В свою очередь мэр Лангеога Уве Гаррельсп заявил, что такой сюрприз является большой проблемой, так как нанесен крупный ущерб окружающей среде.

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Кирилл Иванов
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