Берег острова в Германии завалило тысячами яиц с игрушками

Москва, 6 января. Жители немецкого острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ru».

Причиной появления пластиковых яиц, стало грузовое судно, которое следовало из Китая в немецкий порт Бремерхафен. Корабль оказался в зоне действия урагана, в котором были утеряны пять контейнеров с игрушками внутри. Позднее груз выбросило на берег и разбросало по пляжу.

В настоящее время местные дети и волонтеры заняты сбором пластиковых яиц с игрушками. В свою очередь мэр Лангеога Уве Гаррельсп заявил, что такой сюрприз является большой проблемой, так как нанесен крупный ущерб окружающей среде.