Гражданин Узбекистана в Петербурге изнасиловал, ограбил и чуть не задушил землячку

Санкт-Петербург, 6 января. В Курортном районе Северной столицы неизвестный изнасиловал, ограбил и пытался задушить женщину. Инцидент произошел накануне днем под Зеленогорском, сообщили в районном ОМВД.

Потерпевшей оказалась 20-летняя гражданка Узбекистана. По словам женщины, около 10 чаов она села в Петербурге в маршрутку вместе с малознакомым мужчиной по имени Мухамад, который был ее соотечественником. Проехав некоторое время в сторону Зеленогорска, они вышли из маршрутки и пошли по направлению к домам. Внезапно Мухамад набросился на женщину и стал ее душить, после чего изнасиловал и отобрал смартфон, золотые цепочку, серьги и кольцо.

Женщина была доставлена в больницу, откуда ее отпустили спустя некоторое время.

Полиция ведет розыск преступника.