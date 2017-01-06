FAN-TV Лента новостей
Гражданин Узбекистана в Петербурге изнасиловал, ограбил и чуть не задушил землячку
Происшествия

Гражданин Узбекистана в Петербурге изнасиловал, ограбил и чуть не задушил землячку

Сегодня 11:05
104

Гражданин Узбекистана в Петербурге изнасиловал, ограбил и чуть не задушил землячку

Санкт-Петербург, 6 января. В Курортном районе Северной столицы неизвестный изнасиловал, ограбил и пытался задушить женщину. Инцидент произошел накануне днем под Зеленогорском, сообщили в районном ОМВД.

Потерпевшей оказалась 20-летняя гражданка Узбекистана. По словам женщины, около 10 чаов она села в Петербурге в маршрутку вместе с малознакомым мужчиной по имени Мухамад, который был ее соотечественником. Проехав некоторое время в сторону Зеленогорска, они вышли из маршрутки и пошли по направлению к домам. Внезапно Мухамад набросился на женщину и стал ее душить, после чего изнасиловал и отобрал смартфон, золотые цепочку, серьги и кольцо.

Женщина была доставлена в больницу, откуда ее отпустили спустя некоторое время.

Полиция ведет розыск преступника.

комментарии
Алексей Громов
#изнасилование #криминал
Новости партнеров
Эксклюзив

Исламисты атакуют туристический кластер Сирии – побережье Латакии

Сегодня 10:56
143

Сирия новости 6 января 2017 07.00: САА отбила атаку боевиков ИГ в Алеппо, российский паром «Александр Ткаченко» идет в Сирию

Сегодня 7:00
861

Сирия новости 5 января 2017 22.30: совместная операция ВВС САР и ВКС РФ против ИГ, теракт в районе базы «Хмеймим»

Вчера 22:30
1065

Алеппо: САА готовится к наступлению боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе «1070»

Вчера 21:17
808

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Вчера 20:49
277
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые разработали шоколадные таблетки, спасающие от инфаркта и инсульта

11:26

Белый дом готовится спасаться от смертельных астероидов

11:26

Берег острова в Германии завалило тысячами яиц с игрушками

11:16

Гражданин Узбекистана в Петербурге изнасиловал, ограбил и чуть не задушил землячку

11:05

Исламисты атакуют туристический кластер Сирии – побережье Латакии

10:56

Ученые выяснили, как кофе влияет на мужскую потенцию

10:53

ЛНР: украинские силовики за сутки выпустили по ополченцам 50 снарядов

10:50

Житель Омска изнасиловал доярку, пока ее муж спал рядом

10:42

Сбежавший в ЛНР боец ВСУ рассказал, во что превратилась украинская армия

10:38

Упавший башенный кран разрушил коттедж в Благовещенске

10:22

Магазин «Фермер» сгорел в Петербурге

10:21

Мексиканский авиаперевозчик Interjet вернул в эксплуатацию российские SSJ-100

10:20
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые разработали шоколадные таблетки, спасающие от инфаркта и инсульта
Читать
Закрыть