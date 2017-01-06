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Исламисты атакуют туристический кластер Сирии – побережье Латакии
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Исламисты атакуют туристический кластер Сирии – побережье Латакии

Сегодня 10:56
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Исламисты атакуют туристический кластер Сирии – побережье Латакии

Латакия, 6 января. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлен теракт в городе Джебла в провинции Латакия. На видео видно, что был взорван автомобиль возле местного муниципального стадиона, погибли как минимум 14 мирных жителей, более 30 получили ранения.

Полиция оцепила место взрыва, проводятся следственные действия, однако пока никто из действующих в этом районе террористических формирований не взял на себя ответственность за теракт. В Латакии действуют террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе запрещены в России).

Заметим, что это уже второй взрыв за последнее время на средиземноморском побережье Сирии. Ранее, в ночь на 1 января, две женщины-смертницы устроили теракт в Тартусе, когда их остановил военный патруль.

Провинция Латакия, где проживает большинство сирийских алавитов, единоверцев Башара Асада, до последнего времени считалась одной из самых спокойных в Сирии.

Исламисты атакуют туристический кластер Сирии – побережье Латакии

Источник сообщил имена жертв:

- Ламис Муалля Муалля
- Бушра Махмуд Мохаммед
- Мохаммед Харфан Мохаммед
- Зайд Салех Джафар
- Мохаммад Юсуф Kharfan
- Язан Рафик Аджамед
- Мохаммед Мохаммед Чиас
- Зайн Сафван Кербек
- Рана Соломон Акер
- 2 неопознанных трупа.

Пострадали также несколько соседних магазинов, в которых возник пожар. 

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Алексей Громов
#латакия
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