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Ученые выяснили, как кофе влияет на мужскую потенцию
Общество

Ученые выяснили, как кофе влияет на мужскую потенцию

Сегодня 10:53
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Ученые выяснили, как кофе влияет на мужскую потенцию

Москва, 6 января. Американские ученые выяснили, что мужчины, которые выпивают в течение дня 2-3 чашки кофе, гораздо реже страдают от низкой потенции.

По данным исследователей, несколько чашек кофе на протяжении дня, позволяют увеличить приток крови к мужскому половому органу, что впоследствии усиливает эрекцию у представителей сильного пола. При этом ученые утверждают, что систематическое употребление кофе оказывает эффект сравнимый с действием виагры.

Ранее японские ученые провели эксперимент результаты, которого подтвердили, что кофеин положительно влиять на сердечно-сосудистую систему человека, улучшая работу малых кровеносных сосудов.

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Кирилл Иванов
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Гражданин Узбекистана в Петербурге изнасиловал, ограбил и чуть не задушил землячку
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