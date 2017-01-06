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ЛНР: украинские силовики за сутки выпустили по ополченцам 50 снарядов
Новороссия

ЛНР: украинские силовики за сутки выпустили по ополченцам 50 снарядов

Сегодня 10:50
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ЛНР: украинские силовики за сутки выпустили по ополченцам 50 снарядов

Луганск, 6 января. Украинская армия за минувшие сутки выпустила по позициям Народной милиции ЛНР более 50 снарядов.

Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства республики.

ВСУ за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. Они применили минометы калибром 120 миллиметров, БМП и стрелковое оружие. В целом, киевские силовики выпустили по территории республики 52 снаряда.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Логвиново.

Ранее сбежавший в ЛНР боец ВСУ рассказал, во что превратилась украинская армия.

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Алия Шарафутдинова
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