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Сбежавший в ЛНР боец ВСУ рассказал, во что превратилась украинская армия
Новороссия

Сбежавший в ЛНР боец ВСУ рассказал, во что превратилась украинская армия

Сегодня 10:38
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Сбежавший в ЛНР боец ВСУ рассказал, во что превратилась украинская армия

Луганск, 6 января. Перешедший на сторону ЛНР украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ превратилась в сборище алкоголиков без оружия, учений и зарплаты.

Насильно мобилизованный в ВСУ и впоследствии перешедший на сторону ЛНР житель Старобельского района Евгений отметил, что попал в украинскую армию в 2014 году. Он служил в 92 бригаде, дислоцированной в Харьковской области. По словам бывшего бойца ВСУ, «это не армия, это сброд какой-то алкоголиков».

За время службы молодой человек не знал командира роты. Также у военных не было ни единого построения.

«Там все грязные ходят, порванные, пьяные, один БТР ржавый там ездил и вертолет был, больше ничего там не было. И зарплату там, в 92-й бригаде я не получал», — резюмировал Евгений.

Из ВСУ боец сбежал в Россию, откуда перебрался в ЛНР. 

Ранее Газета.Ru писала, что в ДНР сообщили о гибели трех бойцов ВСУ при подрыве минного поля.

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Алия Шарафутдинова
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