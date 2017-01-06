FAN-TV Лента новостей
Житель Омска изнасиловал доярку, пока ее муж спал рядом
Происшествия

Житель Омска изнасиловал доярку, пока ее муж спал рядом

Сегодня 10:42
1278

Житель Омска изнасиловал доярку, пока ее муж спал рядом

Омск, 6 января. Жительница Омской области обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, которому подверглась еще в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Подозреваемого задержали по «горячим следам». Им оказался 41-летний сосед женщины. Как выяснили следователи, в вечер накануне преступления 34-летняя доярка танцевала с соседом в клубе. Ранним утром женщина отправилась на работу. Когда в 6 утра она вернулась домой, там  ее уже дожидался сосед, который набросился на нее и изнасиловал.

Между тем, в соседней комнате все это время спал вдрызг пьяный муж доярки, который даже не шелохнулся, пока его жену насиловали.

Подозреваемый заключен под арест. Возбуждено уголовное дело.

комментарии
Алексей Громов
#изнасилование #криминал
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 6 января 2017 12.30: в Ираке уничтожен один из лидеров ИГИЛ, жители Дейр эз-Зора получили гумпомощь

Сегодня 12:30
127

Сирия сегодня: бой под Дамаском, вброс о химоружии, «Нусру» бьют под Алеппо, США теряют «Инджирлик»

Сегодня 11:34
528

Исламисты атакуют туристический кластер Сирии – побережье Латакии

Сегодня 10:56
368

Сирия новости 6 января 2017 07.00: САА отбила атаку боевиков ИГ в Алеппо, российский паром «Александр Ткаченко» идет в Сирию

Сегодня 7:00
1214

Сирия новости 5 января 2017 22.30: совместная операция ВВС САР и ВКС РФ против ИГ, теракт в районе базы «Хмеймим»

Вчера 22:30
1186
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Минобороны РФ обеспечит армию средствами связи шестого поколения

13:22

Ирак: смертники ИГИЛ атаковали армейский пост, четверо погибли

13:17

Звезда индийского кино скончался от сердечного приступа в Мумбаи

13:08

Жительница Кубани попала в реанимацию после падения с эскалатора

13:00

Авианосная группа ВМФ РФ с «Адмиралом Кузнецовым» направится в Североморск

12:49

Перевозивший взрывчатку микроавтобус взорвался в Донецке

12:48

Видео с тысячами «киндер-сюрпризов» на берегу Германии потрясло Сеть

12:38

Задержана послушница, жестоко убившая настоятельницу монастыря в Белоруссии

12:33

Сирия новости 6 января 2017 12.30: в Ираке уничтожен один из лидеров ИГИЛ, жители Дейр эз-Зора получили гумпомощь

12:30

Сирию защищает единая сеть ПВО — Минобороны РФ

12:29

Полиция проверяет видео со стрельбой из автомата в центре Москвы

12:23

Генштаб Сирии: ВКС РФ оказали решающую роль в победах над боевиками

12:14
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Минобороны РФ обеспечит армию средствами связи шестого поколения
Читать
Закрыть