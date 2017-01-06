Житель Омска изнасиловал доярку, пока ее муж спал рядом

Омск, 6 января. Жительница Омской области обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, которому подверглась еще в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Подозреваемого задержали по «горячим следам». Им оказался 41-летний сосед женщины. Как выяснили следователи, в вечер накануне преступления 34-летняя доярка танцевала с соседом в клубе. Ранним утром женщина отправилась на работу. Когда в 6 утра она вернулась домой, там ее уже дожидался сосед, который набросился на нее и изнасиловал.

Между тем, в соседней комнате все это время спал вдрызг пьяный муж доярки, который даже не шелохнулся, пока его жену насиловали.

Подозреваемый заключен под арест. Возбуждено уголовное дело.