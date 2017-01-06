Упавший башенный кран разрушил коттедж в Благовещенске

Благовещенск, 6 января. Башенный подъемный кран рухнул на улице Новой в Благовещенске.

Инцидент произошел в пятницу. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области, кран перегородил проезжую часть и зацепил расположенное через дорогу здание. Стрела крана упала на крышу строящегося двухэтажного коттеджа.

В результате происшествия никто не пострадал, однако кровля новостройки разрушена.

На месте происшествия сейчас работают представители экстренных служб и сотрудники полиции. Полиция начала проверку, в ходе которой предстоит выяснить, почему упал подъемный кран, а также установить размер ущерба.

Ранее сообщалось, что очередной башенный кран упал в Таганроге.