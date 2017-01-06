Мексиканский авиаперевозчик Interjet вернул в эксплуатацию российские SSJ-100

Москва, 6 декабря. Мексиканский авиаперевозчик Interjet вернул в эксплуатацию 11 российских авиалайнеров Superjet-100. Об этом сообщает мексиканская газета El Financiero со ссылкой на авиаперевозчика.

По данным издания, до конца января все 22 российских лайнера вернутся к работе в нормальном режиме.

«Мы рассчитываем, что ремонтные работы будут завершены раньше запланированного срока, до конца января весь флот из 22 самолетов SSJ-100 будет работать в нормальном режиме», — приводит заявление компании El Financiero.

Ранее сообщалось, что мексиканская авиакомпания Interjet отменила несколько рейсов, которые выполнялись российскими самолетами SSJ-100 из-за обнаружения незначительного дефекта. Позднее в авиакомпании Interjet сообщили, что ведется проверка самолетов Superjet-100 при поддержке производителя, которым является компания «Гражданские самолеты Сухого».