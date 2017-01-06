Магазин «Фермер» сгорел в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 января. В ночь на пятницу в Выборгском районе Северной столицы загорелся магазин сети «Фермер». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 03.02. Огонь возник в каркасно-металлическом здании, размером 10 на 50 метров, расположенном на проспекте Просвещения, 22. По информации спасателей, горела обстановка в помещении на площади 15 квадратных метров.

Огонь тушили три единицы техники и 15 пожарных. Пожар удалось ликвидировать в 04.42.

Сведения о пострадавших не поступали.

Причина возгорания выясняется.