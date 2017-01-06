Турецкие военные уничтожили 32 боевиков ИГИЛ на севере Сирии

Москва, 6 января. В рамках операции в северной части Сирии были убиты 32 боевика запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Как пишет Reuters со ссылкой на турецких военных, за минувшие сутки турецкая авиация нанесла 21 удар по позициям ИГ. В результате налетов были уничтожены здания и транспорт в районах Эль-Баб и Бзага, находящиеся в руках ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что ИГ перестало платить «зарплату» своим боевикам в Мосуле.

Как пишет Telegraph, ссылаясь на местного жителя, ежемесячно ИГИЛ выплачивает боевикам по 350 долларов США, однако выплаты прекратились после разрушений нефтяной инфраструктуры, за счет которой террористы получают основной доход.