Более 50 человек пострадало при пожаре в центре для беженцев в Германии

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Берлин, 6 января. В результате пожара в центре для беженцев в городе Хефельхоф на западе Германии пострадало более 50 человек.

Как пишет Sputnik, огонь вспыхнул в бывших армейских казармах. На данный момент на этой территории расселены около 500 мигрантов, ожидающих получения убежища в Германии.

Прибывшие на место возгорания экстренные службы госпитализировали 30 человек. Еще 27 человек получили медицинскую помощь на месте.

Причины ЧП выясняются.

Ранее в одном из небоскребов, расположенных в самом центре Нью-Йорка, произошел сильный пожар. В результате ЧП травмы различной степени тяжести получили как минимум 13 человек, трое из которых пожарные.