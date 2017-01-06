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Ученые использовали иммунные клетки для доставки к опухолям лекарства
Общество

Ученые использовали иммунные клетки для доставки к опухолям лекарства

Сегодня 9:43
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Ученые использовали иммунные клетки для доставки к опухолям лекарства

Москва, 6 января. Ученые постоянно работают над созданием эффективных методов борьбы с онкологическими заболеваниями.

Исследователи из американского Университета Пенсильвании предложили лечить рак при помощи доставки к опухолям антираковых препаратов. Они использовали для этого метода иммунные клетки.

Как пишут британские СМИ, специалисты поместили биоразлагаемые наночастицы полимера в специальную капсулу, соединенную с иммуноцитами.

По словам экспертов, эти клетки помогут организму справляться с заболеванием естественным способом. 

Ранее российские ученые начали испытывать революционное средство от рака.

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Алия Шарафутдинова
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