Ученые использовали иммунные клетки для доставки к опухолям лекарства

Москва, 6 января. Ученые постоянно работают над созданием эффективных методов борьбы с онкологическими заболеваниями.

Исследователи из американского Университета Пенсильвании предложили лечить рак при помощи доставки к опухолям антираковых препаратов. Они использовали для этого метода иммунные клетки.

Как пишут британские СМИ, специалисты поместили биоразлагаемые наночастицы полимера в специальную капсулу, соединенную с иммуноцитами.

По словам экспертов, эти клетки помогут организму справляться с заболеванием естественным способом.

Ранее российские ученые начали испытывать революционное средство от рака.