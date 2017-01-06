Симоньян ответила на обвинения главы национальной разведки США

Москва, 6 января. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания главы национальной разведки США Джеймса Клэппера, обвинившего канал в деятельности против Соединенных Штатов Америки.

По словам Симоньян, глава национальной разведки Соединенных Штатов Америки заявляет, что RT подрывает американскую систему, просто рассказывая о том, что происходит в его стране.

Ранее американский политик заявил, что «глубоко обеспокоен» работой RT. По его мнению, СМИ очень активно продвигает определенную точку зрения и относится с пренебрежением к системе. Он обвинил телеканал в том, что журналисты приписывают США лицемерие относительно прав человека.

Он также заявил о публикации фальшивых новостей.

Ранее сообщалось, что разведка США нашла «виновных» в причастности к кибератакам.