Эксперты США рассказали, почему доклад спецслужб о хакерах РФ провалился

Оттава, 6 января. Совместный доклад Федерального бюро расследований и министерства национальной безопасности США о якобы имевших место российских хакерских атаках провалится из-за полного отсутствия доказательств, заявил профессор политических наук и директор лаборатории гражданских специалистов Citizen Lab Рональд Дейберт.

По мнению эксперта, Белый дом не мог предъявить объективных подтверждений по высылке из США 35 дипломатов РФ. Дейберт подчеркнул, что обвинения американских властей не были подкреплены доказательствами.

«Здесь же администрация (действующего президента США Барака Обамы) с треском провалилась, но предсказуемо», — резюмировал аналитик.

Дейберт также рассказал, что представленный на прошлой неделе доклад МНБ и ФБР стал «разочаровывающим и контрпродуктивным документом».

Напомним, 29 декабря США ввели санкции в отношении 35 российских политиков из-за якобы атак российских хакеров.