Самая холодная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве

Москва, 6 января. Минувшей ночью в Москве была зафиксирована самая низкая температура в нынешнем зимнем сезоне, 6 января столбики термометров опустились до -24,7 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ведомстве отметили, что еще холоднее было в подмосковном Дмитрове, где температура воздуха остыла до -26,8 градуса, а также в Волоколамске, где столбики термометров опустились до -26,2 градуса.

Кроме того, синоптики обещают дальнейшее понижение температуры воздуха в ближайшие дни, по их данным в течение нескольких ночей температура приблизятся к отметке в -30 градусов, однако в начале следующей недели холод начнет отступать, и в середине недели температура вернется в норму.