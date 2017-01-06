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Ученые рассказали, как долго мужчины ведут себя как дети
Общество

Ученые рассказали, как долго мужчины ведут себя как дети

Сегодня 8:54
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Ученые рассказали, как долго мужчины ведут себя как дети

Лондон, 6 января. Британским ученым удалось установить, до какого возраста мужчина ведет себя как ребенок.

По словам специалистов из Великобритании, период взросления мужчин начинает после того, как им исполняется 40 лет. До этого они в большинстве своем являются безответственными и не готовы отвечать за собственную жизнь и окружающих.

Для того, чтобы установить возраст взросления мужчин, исследователи проанализировали аудиторию детского телеканала. Оказалась, что большинство мужчин, которым еще не исполнилось 40 лет, проявляют интерес к компьютерным играм и мультикам. Женщины, в свою очередь, начинают взрослеть уже после 30.

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Настасья Шеркунова
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