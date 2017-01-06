Ученым удалось вырастить желудок человека

Москва, 6 января. Ученые впервые смогли вырастить в лаборатории желудок человека.

Благодаря данному открытию специалисты смогут найти лекарства от большого количества недугов, а также подойти вплотную в разгадке тайн человеческого пищеварения.

Это открытие окажет неоценимую помощь в исследовании новых медикаментов. Ученые пользовали стволовыми клетками, которые помогли им понять, как перед рождением человека происходит формирование желудка. Для этого они создали специальную ткань, которая занимается производством желудочной кислоты.