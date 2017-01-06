Лучшим игроком чемпионата мира среди молодежи стал российский хоккеист

В Избранное

Монреаль, 6 января. Форварда молодежной сборной России Кирилла Капризова признали лучшим игроком мирового первенства.

За семь игр в рамках чемпионата мира по хоккею среди молодежи Капризов получил 12 очков, на его счету девять шайб и три голевые передачи. Кроме того, его признали лучшим нападающим чемпионата мира, его включили в символическую пятерку турнира.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что сборная России по хоккею стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира среди молодежи. Встреча с шведскими хоккеистами закончилась со счетом 2:1 в пользу россиян.