Смертельный напиток: Четыре человека скончались, выпив коктейль в Красноярске

Красноярск, 6 января. Четыре человека погибли от отравления, выпив алкогольный коктейль «Тайм аут» в Красноярске.

По словам официального руководителя регионального управления Следственного комитета Ольги Шаманской, тела погибших были найдены накануне в общежитии. Жертвами алкогольного напитка стали 32-летний мужчина, его две сестры и 38-летняя женщина. Известно, что алкоголь они покупали в павильоне.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, в каком именно магазине погибшие приобрели алкогольные коктейли. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что режим чрезвычайно ситуации, который ввели в Иркутске после отравлений «Боярышником», отменен.