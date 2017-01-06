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Смертельный напиток: Четыре человека скончались, выпив коктейль в Красноярске
Происшествия

Смертельный напиток: Четыре человека скончались, выпив коктейль в Красноярске

Сегодня 7:51
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Смертельный напиток: Четыре человека скончались, выпив коктейль в Красноярске

Красноярск, 6 января. Четыре человека погибли от отравления, выпив алкогольный коктейль «Тайм аут» в Красноярске.

По словам официального руководителя регионального управления Следственного комитета Ольги Шаманской, тела погибших были найдены накануне в общежитии. Жертвами алкогольного напитка стали 32-летний мужчина, его две сестры и 38-летняя женщина. Известно, что алкоголь они покупали в павильоне. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, в каком именно магазине погибшие приобрели алкогольные коктейли. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что режим чрезвычайно ситуации, который ввели в Иркутске после отравлений «Боярышником», отменен.

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Настасья Шеркунова
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