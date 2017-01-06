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Трамп передумал возводить стену на границе на деньги Мексики
Весь мир

Трамп передумал возводить стену на границе на деньги Мексики

Сегодня 7:39
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Трамп передумал возводить стену на границе на деньги Мексики

Вашингтон, 6 января. Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил не требовать от Мексики деньги на строительство стены между государствами.

Новый глава государства принял решение выделить средства на возведение объекта из средств Соединенных Штатов Америки. Для этого Трамп направил в Конгресс соответствующее обращение.

Глава Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что уже провел переговоры с новым президентом Соединенных Штатов Америки по поводу стены между странами и заявил, что Мексика не намерена вкладывать средства в возведение объекта.

«В начале разговора с Дональдом Трампом я дал ясно понять, что Мексика не будет платить за стену», — написал мексиканский лидер на своей странице в социальной сети, передает «Газета.ru».

комментарии
Настасья Шеркунова
#дональд трамп
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