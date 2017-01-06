Япония отзывает посла из Южной Кореи из-за «женщин для утешения»

Токио, 6 января. Власти Японии приняли решение отозвать после из Южной Кореи.

Причиной отзыва дипломатического представителя стал символический памятником «женщинам для утешения», установленный в городе Пусан в Южной Корее. Монумент расположен напротив генконсульства Японии.

Его установили в конце прошлого года. Идея принадлежит представителям общественных организаций, которые решили напомнить о годовщине соглашения между странами, по которому Токио должен выплатить один миллиард иен в качестве компенсации за «женщин для утешения». Кроме того, между странами будут заморожены переговоры по экономическим вопросам.

Напомним, «женщины для утешения» в принудительном порядке занимались проституцией с японскими солдатами.