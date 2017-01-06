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Конгресс США осудил ООН за резолюцию по израильским поселениям
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Конгресс США осудил ООН за резолюцию по израильским поселениям

Сегодня 7:00
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Конгресс США осудил ООН за резолюцию по израильским поселениям

Вашингтон, 6 января. Голосование членов палаты представителей конгресса США продемонстрировало осуждение ООН за резолюцию по поселенческой деятельности Израиля американскими конгрессменами.

Сообщается, что 342 голосами против 80 было принято заявление, в котором палата осуждает решение Совета Безопасности ООН о высказывании неодобрения Израилю.

Отметим, что вероятнее всего подобное решение будет принято и сенатом конгресса, при том, что практических последствий эти заявления иметь не будут, сообщает Газета.ру.

Добавим, что некоторые члены Конгресса от Республиканской партии пригрозили ранее внести законопроект, лишающий власти США права платить членские взносы в ООН.

Напомним, что в декабре прошлого года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. После отказа действующих американских властей наложить вето на документ, на них обрушились с критикой власти Израиля, избранный президент США Дональд Трамп и члены Республиканской партии.

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