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Сирия, 6 января. Армия правительства Сирии отбила атаку террористов «Исламского государства»** в Алеппо, российский паром «Александр Ткаченко» с военной техникой на борту пересекает Эгейское море на пути в Сирию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики сдали армии правительства Сирии четыре города на юге Дамаска.

Террорист-смертник «Фатех аш-Шам» взорвался на КПП террористов «Исламского государства» в южном Дамаске. Уничтожены по меньшей мере восемь террористов, начались ожесточенные столкновения двух группировок.

Боевики отразили атаку армии правительства Сирии в деревни Мидани в Восточной Гуте.

БДК «Николай Фильченков» пересек Босфор на пути из сирийского Тартуса.

Российский паром «Александр Ткаченко» с военной техникой на борту пересекает Эгейское море на пути в Сирию.

Госсекретарь Керри заявил, что США отслеживали развитие «Исламского государства» и надеялись, что это заставит Асада начать переговоры.

Провинция Латакия

Число убитых в результате вчерашнего взрыва в городе Джабла выросло до 15, ранены более 30. Среди погибших сын главы комитета Алеппо по безопасности.

Провинция Алеппо

Турция продолжает стягивать войска для масштабного наступления в Аль-Бабе.

САА успешно отбила несколько масштабных атак террористов «Исламского государства» в районе аэропорта Квайрес на востоке Алеппо. В результате террористы потеряли пять бронемашин и более 45 бойцов. Бои идут около деревни Насраллах к северу от аэропорта. САА удалось отбить первые две атаки, однако террористы продолжают наступление.

Российские саперы продолжают разминирование восточного Алеппо. В старом грузовике в районе Бустан аль-Каср обнаружен мощный фугас.

Сирийский Красный крест доставил пять насосов для воды в Сулейман аль-Халаби. Их должно хватить примерно на два миллиона человек.

Произошел взрыв заминированного автомобиля в районе Азаз на севере Алеппо.

Российские солдаты доставили подарки для сотен детей в детских домах, школах и детских садах Алеппо.

Жители деревни Шейх Исса вернулись в свои дома после завершения операции SDF**** по разминированию.

Провинция Хомс

САА в очередной раз отложила освобождение Пальмиры на неопределенный срок.

Армия правительства Сирии нанесла множество артиллерийских и авиаударов в районе авиабазы Т4. Террористы покидают территорию, чтобы избежать новых потерь.

Провинция Дейр эз-Зор

«Исламское государство» стягивает силы для масштабной атаки столицы провинции. Армия правительства Сирии произвела превентивный удар в районе Дейр эз-Зора Джебель Тарде, уничтожив множество террористов.

Провинция Даръа

Сторонники «Исламского государства» из группировки «Джаиш Халид» казнили мужчину в городе Коя на юге провинции, обвинив в богохульстве.

Провинция Ракка

Идут ожесточенные бои между SDF и террористами «Исламского государства». У города Джабар Гарби близ Евфратской ГЭС. Преимущество на стороне SDF.

Террористы «Исламского государства» переправили всех заключенных с территории Евфратской ГЭС в городе Табка в связи с продвижением SDF.

Боевики «Исламского государства» казнили мужчину в городе Мансура на западе провинции, обвинив в оказании помощи мирным жителям, покидающим подконтрольные «Исламскому государству» территории.

В результате авиаудара дрона ВВС коалиции в северной части города Ракка убит начальник безопасности «Исламского государства».

Ирак

Армия Ирака при поддержке СНМ начала наступление на позиции террористов «Исламского государства» у границ с Сирией.

СНМ успешно отразили атаку террористов-смертников «Исламского государства» на заминированных автомобилях.

Террористы «Исламского государства» казнили мужчину, утопив в моющей жидкости, по обвинению в шпионаже на правительство Ирака.

Турция

В результате теракта в турецком городе Измир ранены десять человек. Двое террористов были ликвидированы полицейскими, третьему удалось скрыться.

* Организация запрещена на территории РФ.