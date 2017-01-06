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Ученые установили, что делит людей на «сов» и «жаворонков»
Технологии

Ученые установили, что делит людей на «сов» и «жаворонков»

Сегодня 6:43
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Ученые установили, что делит людей на «сов» и «жаворонков»

Кливленд, 6 января. Ученые из Университета Кливленда в США заявили, что причиной деления людей на «сов» и «жаворонков» могут быть биологические часы, связанные со временем рождения.

Психологи из США провели исследование, результаты которого показали, что велика вероятность того, что за пристрастие к тому или иному образу жизни отвечает время рождения.

Участниками эксперимента стали около 700 добровольцев из университета Огайо. После изучения данных о их рождении эксперты выдвинули гипотезу, что предрасположенность стать «совой» или «жаворонком» связана с биологическими часами. Так, рожденные утром действительно более склонны быть «жаворонками». Те же, кто рожден в вечерние часы, с великой долей вероятности становятся «совами».

Кроме того, специалисты убедились в том, что стопроцентных «сов» или «жаворонков» довольно мало, а основная масса людей лишь тяготеет к той или другой группе.

Напомним, что ранее Газета.ру сообщала, что предрасположенность к раннему подъему заложена в генах, а «совы», вероятно, больше, чем «жаворонки», склонны к ожирению и депрессии.

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