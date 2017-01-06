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Китай запустил новый телекоммуникационный спутник
Технологии

Китай запустил новый телекоммуникационный спутник

Сегодня 6:19
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Китай запустил новый телекоммуникационный спутник

Пекин, 6 января. Пресс-служба Министерства обороны Китайской народной республики сообщила об осуществлении успешного запуска спутника нового поколения для тестирования телекоммуникационных технологий.

Сообщается, что запуск был выполнен с космодрома Сичан в провинции Сычуань в четверг в 23.19 по местному времени (18.19 по московскому времени). Спутник вывела на орбиту Земли ракета-носитель «Чанчжэн-3B».

Как отметило оборонное ведомство, спутник будет использоваться для обеспечения спутниковой связи, а также для тестирования многочастотной и скоростной передачи данных.

Отмечается, что данный запуск стал первым успешным космическим пуском с начала текущего года для Китая.

Добавим, что согласно данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, в текущем году планируется осуществить около 30 запусков в космос.

Напомним, что в прошлом году Китай провел успешный запуск первого национального спутника мобильной связи, об этом сообщала Газета.ру.

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Ирина Лошкарева
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