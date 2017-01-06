FAN-TV Лента новостей
BMW в 2017 году приступит к тестам автомобилей-беспилотников
Технологии

BMW в 2017 году приступит к тестам автомобилей-беспилотников

Сегодня 5:57
71

BMW в 2017 году приступит к тестам автомобилей-беспилотников

Мюнхен, 6 января. Немецкий автопроизводитель BMW намерен в текущем году начать бета-тестирование автомобилей с системой автопилотирования.

Сообщается, что тестирование будет проходить в США и Европе.

По словам представителя компании BMW Клауса Фролиха, тестирование машин с системой автоматического управления станет существенным прорывом в работе над полностью беспилотными автомобилями. Подобные машины могут появиться уже в 2021 году.

Отметим, что в планах у компании до конца года осуществить выпуск сорока автомобилей для тестирования на дорогах.

Добавим, что разработка беспилотных автомобилей проходит при поддержке компьютерной корпорации Intel и авторазработчика Mobileye.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 6 января 2017 07.00: САА отбила атаку боевиков ИГ в Алеппо, российский паром «Александр Ткаченко» идет в Сирию

Сегодня 7:00
1

Сирия новости 5 января 2017 22.30: совместная операция ВВС САР и ВКС РФ против ИГ, теракт в районе базы «Хмеймим»

Вчера 22:30
762

Алеппо: САА готовится к наступлению боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе «1070»

Вчера 21:17
645

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Вчера 20:49
215

Новости США: Обама наградил сам себя за борьбу с ИГ, в день инаугурации Трампа будут раздавать марихуану

Вчера 20:02
806
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Конгресс США осудил ООН за резолюцию по израильским поселениям

7:00

Сирия новости 6 января 2017 07.00: САА отбила атаку боевиков ИГ в Алеппо, российский паром «Александр Ткаченко» идет в Сирию

7:00

Ученые установили, что делит людей на «сов» и «жаворонков»

6:43

Китай запустил новый телекоммуникационный спутник

6:19

BMW в 2017 году приступит к тестам автомобилей-беспилотников

5:57

Спецслужбы США не смогли предоставить Обаме никаких сенсаций о кибератаках

5:28

Разведка США вычислила, кто передал WikiLeaks данные, похищенные «хакерами из РФ»

5:06

Байден рассказал, чем ответили США на кибератаки

4:42

Голкипер Самсонов: молодежка РФ по хоккею заслужила бронзу ЧМ

4:15

Сирия: САА нанесла ракетный удар по позициям террористов под Дамаском

4:00

Японский ученый предложил сдвинуть границу пожилого возраста

3:50

Хоккеист Гурьянов: Я даже не видел своего гола

3:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Конгресс США осудил ООН за резолюцию по израильским поселениям
Читать
Закрыть