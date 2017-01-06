BMW в 2017 году приступит к тестам автомобилей-беспилотников

Мюнхен, 6 января. Немецкий автопроизводитель BMW намерен в текущем году начать бета-тестирование автомобилей с системой автопилотирования.

Сообщается, что тестирование будет проходить в США и Европе.

По словам представителя компании BMW Клауса Фролиха, тестирование машин с системой автоматического управления станет существенным прорывом в работе над полностью беспилотными автомобилями. Подобные машины могут появиться уже в 2021 году.

Отметим, что в планах у компании до конца года осуществить выпуск сорока автомобилей для тестирования на дорогах.

Добавим, что разработка беспилотных автомобилей проходит при поддержке компьютерной корпорации Intel и авторазработчика Mobileye.

Выберите главное событие 2016 года!