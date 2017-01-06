FAN-TV Лента новостей
Спецслужбы США не смогли предоставить Обаме никаких сенсаций о кибератаках
Весь мир

Спецслужбы США не смогли предоставить Обаме никаких сенсаций о кибератаках

Сегодня 5:28
75

Спецслужбы США не смогли предоставить Обаме никаких сенсаций о кибератаках

Вашингтон, 6 января. Американские спецслужбы не смогли предоставить действующему президенту США Бараку Обаме никакой сенсационной информации, касающейся якобы вмешательства российских властей в прошедшие выборы главы государства.

Как стало известно местным СМИ, в докладе спецслужб о «российском вмешательстве» в выборы в США не содержится никаких сенсаций.

Кроме того, отмечается, что сценки спецслужб США, приведенные в докладе, свидетельствуют о весьма изобретательной интерпретации разведданных.

Сообщается, что секретный документ объемом более 50 страниц был в четверг передан для рассмотрения главе государства.

Добавим, что по словам директора национальной разведки Джеймса Клэппера, сокращенная версия документа, не содержащая секретных данных, будет обнародована в начале следующей недели.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Ирина Лошкарева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 5 января 2017 22.30: совместная операция ВВС САР и ВКС РФ против ИГ, теракт в районе базы «Хмеймим»

Вчера 22:30
718

Алеппо: САА готовится к наступлению боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе «1070»

Вчера 21:17
628

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Вчера 20:49
208

Новости США: Обама наградил сам себя за борьбу с ИГ, в день инаугурации Трампа будут раздавать марихуану

Вчера 20:02
779

Сирия новости 5 января 2017 19.30: уничтожен главный штаб ИГ под Пальмирой, в Дамаске 200 боевиков подняли белый флаг

Вчера 19:30
1895
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Москвичи раскрывают личные тайны и подводят итоги 2016 года: что на первом месте? ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Спецслужбы США не смогли предоставить Обаме никаких сенсаций о кибератаках

5:28

Разведка США вычислила, кто передал WikiLeaks данные, похищенные «хакерами из РФ»

5:06

Байден рассказал, чем ответили США на кибератаки

4:42

Голкипер Самсонов: молодежка РФ по хоккею заслужила бронзу ЧМ

4:15

Сирия: САА нанесла ракетный удар по позициям террористов под Дамаском

4:00

Японский ученый предложил сдвинуть границу пожилого возраста

3:50

Хоккеист Гурьянов: Я даже не видел своего гола

3:34

Сенатор-республиканец предложил спонсировать граничащие с РФ государства

3:31

Серийный убийца Мэнсон и в тюрьме не встал на путь исправления

3:07

Полиция Израиля повторно допросила Нетаньяху по делу о коррупции

2:52

Ферги поразила поклонников знанием поэзии Пушкина

2:40

Доктор Лиза стала героем «песочного фильма» крымской художницы

2:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Разведка США вычислила, кто передал WikiLeaks данные, похищенные «хакерами из РФ»
Читать
Закрыть