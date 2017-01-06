Спецслужбы США не смогли предоставить Обаме никаких сенсаций о кибератаках

Вашингтон, 6 января. Американские спецслужбы не смогли предоставить действующему президенту США Бараку Обаме никакой сенсационной информации, касающейся якобы вмешательства российских властей в прошедшие выборы главы государства.

Как стало известно местным СМИ, в докладе спецслужб о «российском вмешательстве» в выборы в США не содержится никаких сенсаций.

Кроме того, отмечается, что сценки спецслужб США, приведенные в докладе, свидетельствуют о весьма изобретательной интерпретации разведданных.

Сообщается, что секретный документ объемом более 50 страниц был в четверг передан для рассмотрения главе государства.

Добавим, что по словам директора национальной разведки Джеймса Клэппера, сокращенная версия документа, не содержащая секретных данных, будет обнародована в начале следующей недели.

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