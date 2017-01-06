Разведка США вычислила, кто передал WikiLeaks данные, похищенные «хакерами из РФ»

Вашингтон, 6 января. Американская разведка предоставила действующему президенту США Бараку Обаме секретный доклад, в котором называются личности посредников, передававших похищенные якобы российскими хакерами данные сотрудникам международной некоммерческой организации WikiLeaks.

Сообщается, что глава Соединенных Штатов получил данный доклад в четверг, 5 января.

Как рассказали чиновники, пожелавшие остаться анонимными, разведчикам удалось установить личности посредников, получивших документы от киберзлоумышленников и передавших их сотрудникам WikiLeaks

Напомним, что ранее создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что российская сторона не имеет отношения к полученным организацией украденным с серверов Демократической партии документам.

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