Байден рассказал, чем ответили США на кибератаки

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Вашингтон, 6 января. Действующий вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты дали ответ на кибератаки, якобы выполненные российскими хакерами.

По его словам, он может предать огласке далеко не все действия американских спецслужб, однако ответные меры обязательно присутствовали.

Байден напомнил, что больше месяца назад перед американскими властями встал вопрос, должны ли они ответить на атаки хакеров.

«Я сказал: мы сделаем это, когда (и как) выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то — нет. И мы сделали и то, и другое», — подчеркнул он.

Напомним, что 29 декабря прошлого года действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в прошедшие в ноябре выборы главы государства.

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