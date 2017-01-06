Сирия: САА нанесла ракетный удар по позициям террористов под Дамаском

Дамаск (Сирия), 6 января. Армия правительства Сирии нанесла удар по позициям боевиков в провинции Дамаск.

По информации местных СМИ, ракетный удар был нанесен по позициям террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» (ранее носившая название «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России по решению Верховного суда террористическая организация) рядом с Дейр-Макрином. В результате удара в рядах боевиков имеются жертвы.

В руках «Джебхат Фатх аш-Шам» в настоящее время находится водный резервуар Айн-эль-Фиджи, поэтому большая часть сирийской столицы находится без воды. Ранее сотрудники ООН выразили опасения насчет возможной вспышки инфекции, сообщала газета «Известия». Правительственная армия подходит к Басиме. Мирных жителей в это же время отправляют в центр по приему беженцев, расположенный рядом с Раудой.