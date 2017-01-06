Голкипер Самсонов: молодежка РФ по хоккею заслужила бронзу ЧМ

Торонто, 6 января. Голкипер молодежной сборной РФ по хоккею Илья Самсонов заявил, что российская команда была единым целым на чемпионате мира в Канаде и заслуженно завоевала третье место.

Хоккеист рассказал, что игроки сделали выводы после игры с американцами, прошедшей накануне.

«Спасибо всем болельщикам, третье место является заслуженным. После второго периода мы переломили игру со шведами. Кого-то выделять не могу, все старались, бились, мы постоянно были единым целым», — отметил Самсонов.

При этом он подчеркнул, что никто из российских игроков не сал предъявлять претензии Егору Рыкову за ошибку в моменте с пропущенной шайбой.

Самсонов добавил, что Рыков является одним из лидеров команды и подобные моменты случаются во время игры.

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